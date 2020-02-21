مصر تبحث إنشاء نظام الحافلات السريعة في البلاد

بحث وزير النقل المصري كامل الوزير، مع شركة "فولفو" لتصنيع السيارات، إنشاء نظام الحافلات السريعة BRT في مصر، وذلك خلال زيارة الوزير للسويد.

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ووفقا لبيان وزارة النقل المصرية، فإن هذه الوسيلة تهدف لربط المدن الذكية مع المحاور المختلفة، وتحقيقها لعنصر السرعة في التنفيذ وتكلفتها الاقتصادية مقارنة بوسائل النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل أن مصر في خطتها تعمل على أربع محاور مختلفة وهي الاهتمام بتصميمات الطرق ومستخدم الطريق وتفعيل القانون وإجراءات السلامة، مع التأكيد على ضرورة توافر هذه المعايير في وسائل النقل المختلفة، مع عرض للإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.

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وتقوم مصر بالعديد من المشروعات الخاصة بالنقل، حيث تعمل على مشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر، وهي أحدث وسيلة نقل في مصر، بالإضافة إلى مشروع الحافلات الكهربائية والتي دخلت الخدمة بالفعل.

المصدر: وكالات