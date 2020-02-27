مصر.. ارتفاع الدولار رغم قوة الجنيه

واصلت أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث جاء الارتفاع بواقع قرشين سجلها اليوم، بعد 8 قروش أمس الأربعاء.

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وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما ارتفع في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع في كل من بنك عودة وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.

كما سجل في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.

المصدر: وكالات