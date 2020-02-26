ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا مفاجئا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بلغ 8 قروش دفعة واحدة، لتواصل العملة الأمريكية صعودها لليوم الثالث على التوالي.

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وعزز الدولار من مكاسبه أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي، بعد سلسلة من الخسائر بدأت منذ مطلع العام الحالي، أفقدت العملة الأمريكية أكثر من 50 قرشا أمام الجنيه المصري حتى نهاية الاسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه حسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري 15.53 جنيه للشراء 15.63 جنيه للبيع، وهو نفس سعر تداوله في بنوك "الأهلي" و"مصر" و"مصر إيران" و"الأهلي اليوناني".

وارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم أمام سلة العملات العالمية الرئيسية التي تضم 6 عملات هي الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري بنسبة 0.2% وهو ما عزز من أداءه أمام العملة المصرية.

المصدر: صدى البلد