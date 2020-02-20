الدولار الأمريكي يواصل تراجعه أمام الجنيه في مصر

واصل سعر الدولار الأمريكي انخفاضه في مصر، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة، وأبرزها المصرف المتحد، حيث سجل سعره 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

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وانخفض الدولار في "البنك الأهلي المصري"، والبنك "التجاري الدولي cib "، حيث انخفض في الأول بمقدار 4 قروش ليصل لـ15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، فيما انخفض في الثاني 4 قروش أيضا ليسجل 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أحدث فترة لدى البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية