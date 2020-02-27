"فلاي دبي" تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى البحرين ومدن إيرانية من بينها طهران

قالت شركة "فلاي دبي" للطيران، إنها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى مدن أصفهان ولار ومشهد وشيراز وطهران الإيرانية مؤقتا.

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وأضافت أنها ألغت الرحلات الجوية من وإلى البحرين في أيام 25 و26 و27 فبراير.

وكانت "الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" أعلنت استعدادها لمواجهة "أسوأ الاحتمالات" مع انتشار فيروس كورونا الجديد في الشرق الأوسط.

وشُخصت إصابة 13 شخصا بالمرض في الإمارات، تعافى 3 منهم.

المصدر: وكالات