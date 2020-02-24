تونس تطرح مناقصة لاستيراد 125 ألف طن من قمح الطحين

أكد تجار أوروبيون اليوم الاثنين، أن ديوان الحبوب التونسي التابع لوزارة الزراعة طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 125 ألف طن من قمح الطحين اللين.

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وأوضح التجار، أن "الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، ويمكن توريد القمح من مناشئ خيارية".

وجرى طلب القمح للشراء على خمس شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مارس ولغاية 25 مايو، بناء على المنشأ المختار.

وقد اشترى ديوان الحبوب التونسي 100 ألف طن من القمح في المناقصة السابقة المعلن عنها في يناير الماضي، ووفقا للمعلومات بلغ سعر الطن شاملا تكاليف الشحن 246 دولار.

المصدر: رويترز