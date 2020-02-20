كيلو "الفقع" أو "الكمأة" الكويتي يباع في الإمارات بسعر خروف

قفز سعر محصول "الفقع" أو "الكمأة" الكويتي بشكل كبير في الإمارات بسبب شح كمياته، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 50 دينارا، وهو ذات السعر الذي يباع به خروف زنة 20 كيلوغراما.

وكان محصول "الكمأة" يباع بسعر لا يتجاوز نصف هذا المبلغ للكيلوغرام الواحد خلال موسم العام الماضي.

ويشهد هذا النوع من الفطريات النادرة أسعارا أعلى بكثير من العام الماضي في الكويت، ويعتبر مادة مهمة عند في موسمه، وتقام له مزادات مخصصة كل صباح إلى حين انتهاء كمياته.

كيلو «الفقع» يباع بسعر خاروف في الكويتhttps://t.co/x26Q2zO3eg#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 20, 2020

وينافس "الفقع" الكويتي محصول أكثر وفرة يأتي من دول الجوار، مثل السعودية، ويباع بسعر 30 إلى 40 دينارا، كما تراوحت أسعار "الكمأة" العراقي بين 8 و15 و25 دينارا بحسب الحجم، فيما يباع الإيراني منه ما بين 8 و18 دينارا للكيلوغرام الواحد.

موسم الكمأ بدأ مبكرآ في الانبار

ومعروفة هذه المحافظة ب ربيع الانبار المثمر

الله يديم النعمة ويكثر الكمأ حتى يصل منتوجها الى كل محافظات العراق يستاهلون الطيبين



هل تحبون الكمأ او الفگع

ومتى يحين موعده عندكم؟

اكتبوا لنا بالتعليقات pic.twitter.com/JHBsCeeozE — د.الناصري🇮🇶 (@pspaidiejen) January 16, 2020

المصدر: الإمارات اليوم