ناميبيا تلبي "الشغف" الأمريكي للحم الأحمر

أصبحت ناميبيا أول دولة إفريقية تصدر اللحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، بعد إرسالها أول شحنة تجارية من اللحم البقري تزن 25 طن إلى ولاية فيلاديلفيا الأمريكية.

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وتعتزم الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، تصدير اللحوم المختلفة إلى الولايات المتحدة، حيث قامت بداية بإرسال شحنة تزن 25 طن من اللحم البقري إلى فيلاديلفيا، ومن المقرر أن يصل حجم الصادرات إلى 860 طن من اللحوم المختلفة خلال 2020، ليصبح 5 آلاف طن بحلول العام 2025.

ويأتي ذلك بعد 18 عاما من المفاوضات بين البلدين على أنظمة السلامة واللوجستيات المتعلقة بتصدير اللحوم.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تتصدر القائمة العالمية من حيث استهلاك اللحوم الحمراء، إذ يستهلك المواطن الأمريكي وسطيا 120 كيلوغراما من اللحوم سنويا.

جدير بالذكر، أن ناميبيا المعروفة بـ(لحوم الأبقار الخالية من الهرمونات)، صدرت خلال عام 2019، حوالي 12.4 ألف طن من اللحوم المختلفة إلى النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والسوق الصينية، كما تسعى حاليا للاستفادة من السوق الاستهلاكية الأمريكية ذات القوة الشرائية العالية.

المصدر: "رويترز"