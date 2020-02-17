 أول شحنة لحوم روسية في طريقها إلى البرازيل

أعلنت شركة "ميراتورغ" الروسية، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتصدير شحنة من اللحوم البقرية تزن 13 طنا لأول مرة إلى البرازيل.

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وقال رئيس الشركة فيكتور لينيك، إن منتجات اللحم البقري المتجهة إلى البرازيل سيتم توزيعها على سلاسل الفنادق والمطاعم في البلاد.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى زيادة الصادرات من منتجات الشركة ذات القيمة العالية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الثقافة الغذائية الخاصة بالبلدان المستوردة.

والجدير بالذكر، أن شركة "ميراتورغ"، تقوم بتزويد حوالي 30 دولة حول العالم باللحوم، بما فيها جنوب شرق آسيا والخليج وإفريقيا، حيث بلغ إنتاج الشركة من اللحم البقري حوالي137 ألف طن، خلال عام 2019.

وتنتج الشركة أكثر من 3 آلاف منتجا مختلفا، منها اللحم البقري ولحم الخنزير والدجاج واللحوم المطهوة والوجبات الجاهزة المجمدة بالإضافة للخضراوات والتوت والفطر والأطعمة الجاهزة.

المصدر:RT