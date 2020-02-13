 
مباشر

روسيا تحظر استيراد الدواجن من الرياض

مال وأعمال

روسيا تحظر استيراد الدواجن من الرياض
Sputnik
روسيا تحظر استيراد الدواجن من الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9fz

حظرت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية، استيراد منتجات الدواجن ولحومها من منطقة الرياض السعودية.

إقرأ المزيد
سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام
سلالتان إحداهما شديدة العدوى.. ظهور إنفلونزا الطيور في السعودية وفيتنام

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس: يحظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وينطبق الحظر على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

كما يحظر القرار نقل الطيور الحية من المنطقة السعودية المذكورة عبر أراضي روسيا، وسرى مفعوله اعتبارا من 12 فبراير الجاري.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!