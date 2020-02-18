روسيا والسعودية تبحثان آفاق "أوبك+"

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عبر الهاتف، تعاون البلدين في إطار اتفاق "أوبك+" للحد من الإنتاج.

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وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيانها: "بحث الجانبان بعض المسائل في التعاون الثنائي وسوق النفط العالمية، والتعاون بين موسكو والرياض في إطار "أوبك+".

ومن المنتظر أن يلتقي الوزيران مطلع مارس المقبل خلال محادثات "أوبك+"، لبحث مستقبل المجموعة واتفاقها للحد من الإنتاج لكبح الأسعار.

المصدر: تاس