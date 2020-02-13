توقعات "أوبك" للطلب الصيني على النفط

أظهر تقرير نشرته منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن الطلب على النفط من قبل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سوف يشهد تحسنا في النصف الثاني من العام الجاري.

ونشرت "أوبك"، اليوم الخميس، تقريرا يوضح تغيرات الطلب الصيني على النفط خلال العام الجاري، حيث توقعت المنظمة أن يتراجع الطلب في الربع الأول من 2020 إلى 0.13 مليون برميل يوميا، وذلك يعتبر انخفضا كبيرا بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ الطلب في الربع الأخير من 2019 نحو 0.4 مليون برميل يوميا.

وأظهر تقرير المنظمة أنه من المتوقع أن يبدأ الطلب الصيني على النفط بالتعافي ابتداء من الربع الثاني للعام الحالي، حيث سينمو بشكل بطيء على طول الربعين الثاني والثالث، ليستعيد في الربع الرابع مكانته السابقة ويصل إلى أكثر 0.3 برميل يوميا.

وفيما يلي رسم بياني يظهر توقعات "أوبك" للطلب الصيني على الخام في 2020:

Opec

ويرجع ذلك بسبب المخاوف التي تحيط بالاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس "كورونا"، الذي وصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالـ"الشيطان"، الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص، وأصاب حوالي 60 ألف إنسان حتى الأن.

المصدر: RT