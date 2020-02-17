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هيئة الرقابة النووية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل لمحطة براكة مدتها 60 عاما

مال وأعمال

هيئة الرقابة النووية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل لمحطة براكة مدتها 60 عاما
middleeastmonitor
محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية
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 قال مسؤول كبير، اليوم الاثنين، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول بمحطة براكة النووية.

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وقال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي، إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.

وأضاف الكعبي قائلا: "إنها لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية".

ولفت الكعبي إلى أنه بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى لمحطة براكة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري.

وتعد براكة أول محطة نووية في منطقة الخليج، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميغاواط.

المصدر: رويترز+وام

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