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إسرائيل تحد من إنتاج الغاز في حقل جديد إثر خلل فني

مال وأعمال

إسرائيل تحد من إنتاج الغاز في حقل جديد إثر خلل فني
Reuters /FW1F/barbara Lewis
منصة حقل غاز إسرائيلية
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شرعت وزارة الطاقة الإسرائيلية في الحد من الإنتاج بحقل لوثيان الجديد للغاز الطبيعي إلى 60 بالمئة، بعد اكتشاف خلل في خط أنابيب المشروع الممتد تحت مياه البحر.

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وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها أخطرت الشركة المشغلة للمشروع "نوبل إنرجي" ومقرها في تكساس بأنه ينبغي عدم زيادة الإنتاج لأكثر من 60 بالمئة حتى انتهاء التحقيق.

ولفتت الوزارة إلى أن المشكلة كان قد اكتشفها روبوت تحت الماء رصد اهتزازات بطول خطوط الأنابيب قرب مواقع حفر البئر، ولم يحدث أي تسرب أو ضرر.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الشركاء في لوثيان، الذين كانوا قد بدؤوا الشهر الماضي بيع الغاز لمصر والأردن، فيما أفاد مسؤولون بالقطاع بأن الحقل كان ينتج بحوالي 65 بالمئة من طاقته خلال فترة التشغيل الأولي.

المصدر: "رويترز"

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