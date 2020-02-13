تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

تراجع سعر صرف الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الخميس في نهاية التعاملات البنكية بنحو 3 قروش، حيث سجل 15.64 جنيه للشراء.

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وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 3 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر بنك عودة 4 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.67 للشراء، و15.77 للبيع.

وكان الجنيه المصري قد ارتفع الاثنين الماضي لأعلى مستوياته مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.

المصدر: وكالات