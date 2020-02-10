الجنيه المصري يرتفع بقوة أمام الدولار لأول مرة منذ 3 سنوات

ارتفع الجنيه المصري اليوم الاثنين لأعلى مستوياته مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي.

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وجرى تداول الجنيه المصري اليوم عند مستوى 15.66 للدولار مقارنة مع 15.69 أمس الأحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفي في القاهرة، طلب عدم نشر اسمه، قوله: "يرجع هذا بالأساس إلى التدفقات (المالية) خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.. هذا طبعا بالإضافة إلى استقرار وقوة التحويلات (المالية) من الخارج والسياحة."

وأشارت الوكالة إلى أن الجنيه المصري، لم يكن بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر 2016.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.

المصدر: رويترز