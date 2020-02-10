الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

واصل سعر صرف الدولار، الاثنين، تراجعه أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي في عدد من البنوك العاملة بمصر.

وذكرت وسائل إعلام أن سعر الدولار تراجع في البنك المركزي المصري بمقدار قرشين ليسجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع مقارنة بأسعاره أمس.

فيما شهد الدولار انخفاضا أيضا في بنك أبو ظبي الإسلامي ليسجل اليوم 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، بعد أن كان سعره أمس 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وسجل الدولار انخفاضه أيضا في البنك التجاري الدولي، 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش، بعدما كان بالأمس 15.79 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه للشراء، بانخفاض قدرة قرش.

المصدر: "اليوم السابع"