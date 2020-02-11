المركزي السوري يحدد شروط بيع الدولار للمصدرين بالسعر التفضيلي

أعلن مصرف سوريا المركزي أنه سيشتري العملة الأجنبية الناجمة عن التصدير ممن يرغب من المصدرين بالسعر التفضيلي البالغ حاليا 700 ليرة للدولار، مضافا إليه حوافز تشجيعية قدرها 15%.

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وبين المركزي أنه سيتم منح المصدر، الذي يقوم ببيع العملة الأجنبية الناجمة عن التصدير إلى المصرف المركزي، الأولوية في تمويل مستورداته، وبما يعادل ضعفي قيمة العملة الأجنبية الناجمة عن التصدير، والذي قام ببيعه إلى المصرف، بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.

ويوضح القرار أن على المصدر، الذي يرغب ببيع العملة الأجنبية للمصرف المركزي، إما "تسديدها خارجيا بموجب حوالة أو "بنكنوت" بالتنسيق مع مديرية العمليات المصرفية بالمركزي، أو داخليا "بنكنوت" داخل سوريا شريطة أن تكون العملة الأجنبية الناجمة عن التصدير داخلة عبر المنافذ الحدودية وفقا لقرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بهذا الشأن، أو بالشحن عن طريق شركات الصرافة".

وأشار المصرف المركزي إلى أن قرار شراء العملة الأجنبية من المصدرين يأتي عقب اجتماعات عدة مع الصناعيين والتجار لبحث سبل تعزيز الصادرات وتسهيل عمليات التمويل في إطار سعي المصرف لدعم القطاع التصديري ومنحه ميزات تشجيعية.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي أعلن قبل أيام عن تحديد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون العالمية بـ700 ليرة سورية للدولار.

المصدر: "سانا"