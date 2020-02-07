"تويوتا" اليابانية تعلق أنشطتها في الصين

قرر عملاق السيارات الياباني "تويوتا" اليوم الجمعة مرة أخرى تأجيل استئناف العمل في مصانعها في الصين مع استمرار تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

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ومن المتوقع أن تستأنف المصانع نشاطها في 17 فبراير الجاري، وهو موعد متأخر بأكثر من أسبوعين عما خططت له الشركة اليابانية.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا" في البلاد إلى 618 شخصا، وأفادت بأن عدد المصابين بلغ 22112 حالة، من بينهم 817 غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

المصدر: وكالات