 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية التركي: لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية

"تويوتا" اليابانية تعلق أنشطتها في الصين

مال وأعمال

Reuters
"كورونا" تصيب "تويوتا" اليابانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n857

قرر عملاق السيارات الياباني "تويوتا" اليوم الجمعة مرة أخرى تأجيل استئناف العمل في مصانعها في الصين مع استمرار تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا" الجديد في الصين إلى 618 شخصا

ومن المتوقع أن تستأنف المصانع نشاطها في 17 فبراير الجاري، وهو موعد متأخر بأكثر من أسبوعين عما خططت له الشركة اليابانية.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا" في البلاد إلى 618 شخصا، وأفادت بأن عدد المصابين بلغ 22112 حالة، من بينهم 817 غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد يفطر القلب.. مسنان من الصين مصابان بفيروس كورونا في لحظة الوداع