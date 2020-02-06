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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر

مال وأعمال

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر
Reuters
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار في ديسمبر 2019 .

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وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 45 مليارا و246 مليون دولار في أكتوبر 2019، حيث يستخدم الاحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط الدين الخارجي للبلاد.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.

جدير بالذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

المصدر: RT

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