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لأول مرة في تاريخ مصر.. وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى تاريخي

مال وأعمال

لأول مرة في تاريخ مصر.. وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى تاريخي
Reuters
دولارات
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أعلن محافظ البنك المركزي في مصر، طارق عامر، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية أصبحت الأكبر في تاريخ مصر، حيث تجاوزت 45 مليار دولار.

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وأشار عامر إلى أن قانون البنوك الجديد يعد "إحدى محطات التطوير التي نعتبرها مراحل مستمرة في إطار الإصلاح الاقتصادي المتكامل".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر، من 44.969 مليار في أغسطس.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.

المصدر: الوطن

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