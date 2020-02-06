الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في مصر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في البلاد.

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وطبقا لآخر تحديث، تراجعت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بعد استقراه أمس، كما تراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 15.72جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 15.72جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

المصدر: الشروق