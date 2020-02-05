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تراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر

مال وأعمال

تراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر
Reuters
الدولار
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تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدة بنوك، وأبرزها البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص ليسجل نحو 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.

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وانخفض الدولار أيضا في المصرف المتحد بمقدار قرشين ليصل إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وتراجع في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين بالسوق المحلية المصرية عند مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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