تراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدة بنوك، وأبرزها البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص ليسجل نحو 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.

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وانخفض الدولار أيضا في المصرف المتحد بمقدار قرشين ليصل إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وتراجع في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين بالسوق المحلية المصرية عند مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية