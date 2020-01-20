الدولار يواصل التراجع في مصر

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بعد ساعات من بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

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وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في البنك العربي الإفريقي إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك كريدي أجريكول عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.80 جنيه، و15.89 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوي