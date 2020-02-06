سياسي فرنسي: فكرة عزل روسيا غير واقعية

صرح السياسي الفرنسي، جان بيير، اليوم الخميس، بأن العقوبات الأوروبية على روسيا فشلت في كبح نمو الاقتصاد الروسي، في دلالة على فشل محاولة عزل موسكو.

وقال بيير خلال اجتماع للجنة مجلس الشيوخ الفرنسي للشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، إن العقوبات على روسيا لم تأت بثمارها.

وفيما يتعلق بالتجارة بين روسيا والدول الأوروبية، أشار المسؤول إلى أن تجارة روسيا مع فرنسا تبلغ حاليا 15 مليار يورو في السنة، فيما تصل مع ألمانيا إلى 60 مليار يورو، في إشارة إلى مكانة روسيا التجارية المهمة بالنسبة لأوروبا.

وأضاف أن روسيا قامت بالتوجه شرقا، إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة إلى الصين، إلى جانب أسواق أخرى مثل اليابان وفيتنام وإندونيسيا والهند.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا عدة حزم من العقوبات على موسكو ابتداء من منتصف العام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية، من جهتها ردت موسكو بفرض حظر على استيراد مجموعة من المواد الغذائية والزراعية من هذه الدول.

ويدعو عدد من السياسيين من الدول الأوروبية إلى إلغاء الإجراءات العقابية ضد روسيا كونها أضحت عقبة أمام نمو قطاع الأعمال في بلدانهم.

المصدر: RT