مصر تزيد إنتاج القمح

أعلن رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية عباس الشناوي، أن مصر زرعت 3.18 مليون فدان من القمح في موسم 2019-2020، متجاوزة بقليل المساحة المزروعة في العام الماضي.

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وأضاف الشناوي: "كل أجهزة الوزارة انتهت من حصر كل المساحات المزروعة"، ومن المحتمل أن تزيد إنتاجية فدان القمح هذا العام بسبب الطقس الجيد.

وزرعت مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، 3.16 مليون فدان في 2018-2019، وكانت تهدف في الأساس لزراعة 3.5 مليون فدان هذا الموسم.

المصدر: رويترز