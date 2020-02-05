 
مباشر

مصر تزيد إنتاج القمح

مال وأعمال

مصر تزيد إنتاج القمح
Reuters
قمح - مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7sz

أعلن رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية عباس الشناوي، أن مصر زرعت 3.18 مليون فدان من القمح في موسم 2019-2020، متجاوزة بقليل المساحة المزروعة في العام الماضي.

إقرأ المزيد
مصر تكشف عن كميات القمح التي تستطيع تخزينها
مصر تكشف عن كميات القمح التي تستطيع تخزينها

وأضاف الشناوي: "كل أجهزة الوزارة انتهت من حصر كل المساحات المزروعة"، ومن المحتمل أن تزيد إنتاجية فدان القمح هذا العام بسبب الطقس الجيد.

وزرعت مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، 3.16 مليون فدان في 2018-2019، وكانت تهدف في الأساس لزراعة 3.5 مليون فدان هذا الموسم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"إسرائيلي من نجران"