مصر تكشف عن كميات القمح التي تستطيع تخزينها

قالت وزارة التموين المصرية إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي.

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ووقعت مصر اتفاقا في يوليو مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لبناء صومعتي قمح في بورسعيد، وقال حينها وزير التموين، علي المصيلحي، إنهما ستزيدان طاقة تخزين القمح المستورد بنحو 15 في المئة.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب بمصر، إنها اشترت 465 ألف طن من القمح، في مناقصة دولية للشحن من 5 إلى 15 يناير.

وأضافت الهيئة أن القمح الذي اشترته يتألف من 120 ألف طن من القمح الأوكراني، و345 ألف طن من القمح الروسي.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر أمس الجمعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذه السنة حتى الآن.

ووفقا لبيان الوزارة، تم حصد إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 27 نوفمبر الحالي، حيث بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

المصدر: RT + رويترز