ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متعافية بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تفشي فيروس "كورونا".

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وصعد الذهب في التعاملات الفورية بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.6% إلى 1561.62 دولار للأونصة، بعدما تراجع بنسبة 1.5% الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وتجاوز عدد وفيات "كورونا" في الصين 490 حالة مع وقف شركتي طيران في الولايات المتحدة الرحلات إلى هون كونغ كونغ في أعقاب أول حالة وفاة هناك وتأكيد عشر حالات إصابة على متن سفينة سياحية يابانية أخضعت للحجر الصحي.

وقال أكبر مستشار اقتصادي للبيت الأبيض الثلاثاء، إن تفشي الفيروس سيؤجل زيادة الصادرات الأمريكية للصين، التي كانت متوقعة بفضل اتفاق "المرحلة واحد" التجاري، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه الشهر الحالي.

ولقي المعدن النفيس مدعوما بمسح للقطاع الخاص أظهر أن نمو قطاع الخدمات في الصين تباطأ للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي.

المصدر: "رويترز"