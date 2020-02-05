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عامل فني أنقذ محطة الريان للغاز بسوريا

مال وأعمال

عامل فني أنقذ محطة الريان للغاز بسوريا
Reuters
صورة من الأرشيف
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كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم عن دور "بطولي" قام به عامل في محطة غاز الريان أثناء تعرضها لهجوم أمس، ساهم في إنقاذ المحطة.

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وتفقد الوزير السوري اليوم الأربعاء المحطة، التي تم استهدفها الثلاثاء بقذائف هاون، مع منشأتين آخريين هما معمل غاز في جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي.

وأشاد الوزير بـ"بطولة" وائل تقلا، العامل الفني في محطة الريان، وقال إن تقلا تحرك أثناء سقوط القذائف وفصل الغاز عن المحطة بواسطة الصمام مجنبا المحطة مخاطر كبيرة .

وأكد غانم عودة محطة غاز الريان للعمل بشكل كامل بعد أقل من 24 ساعة من استهدافها، مشيرا إلى أنه تم إنجاز كافة أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل.

المصدر: RT

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