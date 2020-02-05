مطار دبي يسجل أول تراجع سنوي

استقبل مطار دبي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين، 86.4 مليون مسافر في 2019 بانخفاض نسبته 3.1% عن العام السابق، ليسجل أول تراجع سنوي في حركة السفر.

وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث، إن العوامل التي قادت للتراجع تشمل إغلاقا مؤقتا لمهبط، وانهيار شركة الطيران الهندية "جت إيروايز"، وفضيحة "بوينغ" المرتبطة بطائرتها المثيرة للجدل "بوينغ 737 ماكس"، حيث حظر تحليق النموذج في العالم.

وأضاف أن المطار خسر العام الماضي نحو 3.2 مليون مسافر محتمل جراء ذلك، حيث أن عمليات هبوط وإقلاع الطائرات تراجعت بنسبة 8.6%.

ومن المرجح أن تتأثر حركة السفر في الربع الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الصين، مما أدى لفرض قيود على السفر وتعليق رحلات من وإلي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلقت الإمارات جميع رحلات المسافرين من وإلى البر الرئيسي للصين، باستثناء بكين من يوم الخامس من فبراير الجاري.

المصدر: "رويترز"