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مصر.. طرح حصة للبيع في ثالث أكبر بنك حكومي

مال وأعمال

مصر.. طرح حصة للبيع في ثالث أكبر بنك حكومي
Reuters
مصر
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أعلن رئيس بنك "مصر" محمد الإتربي أن مصرفه سيطرح 45% من أسهم يملكها في بنك "القاهرة"، الذي يعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر.

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وأشار إلى أنه سيتم طرح النسبة خلال النصف الأول من هذا العام مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.

وقال: "نريد نوصل أننا نبيع 45% من أسهم بنك القاهرة، البيع سيكون داخل مصر ليس هناك شهادات جي.دي.آر "شهادات إيداع دولية، ممكن مستثمر أجنبي يأخذ حصة الجولة الترويجية هي التي تحكم".

المصدر: رويترز

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