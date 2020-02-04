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"غوغل" تعلن لأول مرة حجم عائداتها من Youtube

مال وأعمال

Reuters
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نشرت شركة Alphabet القابضة، معطيات عن حجم الإيرادات التي حققتها استضافة الويب Youtube. وتم نشر التقرير السنوي حول ذلك، على موقع الشركة.

وتعتبر شركة Alphabet، الشركة الأم لـ"غوغل"، التي اشترت Youtube في عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار.

وحتى الآن، لم تنشر شركة Alphabet القابضة، أية معطيات عن عائدات خدماتها في مجال الإعلانات.

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أما Youtube، فقد كسبت في عام 2019 الماضي، أكثر من 15 مليار دولار من الإعلانات.

وجلبت خدمة الإعلانات للشركة، حوالي 10 ٪ من إجمالي الإيرادات، والتي بلغت 162 مليار دولار. ونمت إيرادات Alphabet، بنسبة 18 ٪.

المصدر: radiosputnik.ria.ru

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