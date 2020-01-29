RT القناة التلفزيونية الأولى حول العالم التي تتخطى حاجز الـ 10 مليارات مشاهدة على موقع يوتيوب!

تفوقت شبكة قنوات RT على جميع القنوات الإخبارية العالمية، بما في ذلك BBC وCNN والجزيرة ويورونيوز وفوكس نيوز، بعد وصول عدد مشاهداتها إلى 10 مليارات مشاهدة.

كان أحد أهم مقاطع الفيديو التي انتشرت على مدار العام الماضي لقطات تبرز لحظة إلقاء القبض على مؤسس بوابة ويكيليكس، جوليان أسانج، حيث كانت وكالة "رابتلي" التابعة لـ RT، هي الوكالة الوحيدة في العالم التي التقطت لحظات اعتقاله من مبنى سفارة الإكوادور في لندن. ونشر مقطع الفيديو في أبريل عام 2019، وحظي بـ 550 ألف مشاهدة.

من بين مقاطع الفيديو الحصرية البث المباشر لـ RT من احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، حيث هتف المتظاهرون آنذاك "ميرسي RT!" حينما رأوا كاميرات قنواتنا التلفزيونية الروسية. بهذا الصدد علق وزير الدولة الفرنسي للتكنولوجيات الرقمية، سيدريك أو: "اليوم على يوتيوب، أصبحت القناة الأكثر شعبية ليست BFM، وليست CNEWS، وإنما RT". وقد نشر مقطع الفيديو في 29 ديسمبر عام 2018 وحقق 25.4 ألف مشاهدة.

ثم كانت "رابتلي" أيضا سبّاقة في البث المباشر من موقع الحدث، ونقلت أول مقطع فيديو لعواقب الحريق المدمر الذي لحق بكنيسة نوتردام الشهيرة بباريس، حيث نقلت مقطعا مصورا من طائرة دون طيار، ونشر الفيديو في 16 أبريل، وحقق 73.6 ألف مشاهدة.

كذلك كان للقسم العربي من RT حظ في الفيديوهات الأعلى مشاهدة على RT، حيث حظي بأكثر المشاهدات على قناة RT Arabic على "يوتيوب" فيديو برنامج "قصارى القول" لسلام مسافر، وحلقته حول قاضي إعدام صدام حسين، منير حداد، الذي كشف تفاصيل غير مسبوقة، وحقائق جديدة عن محاكمة الرئيس العراقي الأسبق. ونشر هذا الفيديو في 20 فبراير من عام 2017، وحظي هذا الفيديو بـ 3.7 مليون مشاهدة.

وكذلك فيديو برنامج "رحلة في الذاكرة" لخالد الرشد مع كبير أطباء الكرملين، الأكاديمي يفغيني تشازوف، الذي كان طبيبا للزعيمين جمال عبد الناصر وهواري بومدين، الذي كشف فيه أسرار وفاة الزعيمين. ونشر هذا الفيديو في 12 أكتوبر من عام 2013، وحقق 3.2 مليون مشاهدة.

من جانبها علّقت رئيسة القسم العربي مايا مناع لـ RT على ذلك بتغريدة نشرتها على "تويتر" جاء فيها: "استيقظت صباح اليوم على أنباء رائعة! RT هي الشبكة الأولى في العالم التي تقفز حاجز 10 مليارات مشاهدة على يوتيوب!

فخورة بكوني جزءا من أسرة RT وقصة نجاحها".

المصدر: RT