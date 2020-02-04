بورصتا الصين تكافحان فيروس "كورونا"

تحاول بورصتا الصين الحد من خسائرهما بعدما بدأتا جلساتهما على انخفاض واضح غداة تراجع كبير في أسواق متقلبة جدا تسودها مخاوف من وباء فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد.

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وفتح مؤشر بورصة شنغهاي على تراجع نسبته 2.23% إلى 2685.27 نقطة، بينما بدأت الجلسة في بورصة شينزن بانخفاض نسبته 3.48% إلى 1552.96 نقطة.

لكن البورصتين تمكنتا من الحد من التراجع بسرعة في الدقائق التالية، وسجلتا بعد نصف ساعة من بداية الجلسة ارتفاعا طفيفا بلغ 0.58% في شنغهاي و1.88% في شينزن. لكن المبادلات بقيت متقلبة إلى حد كبير.

وكانت بورصتا الصين قد انهارتا الاثنين في الجلسة الأولى، بعد عطلة طويلة بدأت في 24 يناير الماضي بمناسبة عيد رأس السنة القمرية.

وأغلقت بورصة شنغهاي أمس على انخفاض نسبته 7.72%، فيما تراجعت بورصة شينزن بنسبة 8.41%، وسجلتا بذلك أكبر انخفاض منذ الانهيار المالي صيف 2015.

ويثير انتشار فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن، ذعر المستثمرين، ويمكن أن يؤثر لفترة طويلة على الاقتصاد الصيني.

المصدر: "أ ف ب"