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التضخم في تركيا عند مستويات غير متوقعة

مال وأعمال

التضخم في تركيا عند مستويات غير متوقعة
Reuters
التضخم في تركيا عند مستويات غير متوقعة
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ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في يناير الماضي، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين.

وفاقت النتيجة نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، والذي أظهر أنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند 11.86% في الشهر الماضي، بعدما كان عند 11.84% في ديسمبر.

وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 1.35% عن الشهر السابق في يناير الماضي، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10%.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.84% عن الشهر السابق في يناير الماضي لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84%، وفقا لما أظهرته البيانات.

المصدر: "رويترز"

 

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