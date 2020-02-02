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العراق يمنع دخول الوافدين من الصين

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العراق يمنع دخول الوافدين من الصين
Reuters
العراق يمنع دخول الوافدين من الصين
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى البلاد اعتبارا من تاريخه، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في الصين.

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وذكر بيان للوزارة: "ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والتزاما منها بحماية مواطنينا من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وأمن البلاد، قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق".

من جهتها أعلنت اللجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس كورونا عن "منع دخول الوافدين الأجانب القادمين من جمهورية الصين الشعبية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولمدة شهر واحد اعتبارا من الثاني من شهر فبراير الجاري 2020، مع إمكانية المراجعة وحسب تطورات المرض واستكمال وزارة الصحة والبيئة تحضيراتها".

المصدر: RT

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