 
مباشر

روسيا ستواصل تعزيز الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

مال وأعمال

روسيا ستواصل تعزيز الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6lt

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن روسيا ستواصل مشاركتها النشطة في تعزيز الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيدا بوتيرة تطوير التكامل بين الدول الأعضاء.

وقال خلال اجتماع المجلس الحكومي المشترك للاتحاد: ستستمر روسيا في المشاركة بنشاط في تعزيز الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وستعمل لخلق جميع الظروف اللازمة لذلك. نشيد بوتيرة التكامل الأوراسي في جميع مجالات النشاط الرئيسية، حيث نسجل التحسن في أداء السوق المشتركة وآلية التعاون المشترك.

إقرأ المزيد
أول سيلفي لرئيس الوزراء الأرمني مع نظيره الروسي
أول سيلفي لرئيس الوزراء الأرمني مع نظيره الروسي

وأضاف أن الهدف الرئيسي للاتحاد في الوقت الراهن، ضمان نمو اقتصادات البلدان الخمسة الأعضاء، بحيث يشعر مواطنونا "بميزات الفضاء المشترك والفرص المتساوية التي يمنحها".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مسارات خلوية يمكنها زيادة العمر حتى 500%