روسيا ستواصل تعزيز الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن روسيا ستواصل مشاركتها النشطة في تعزيز الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيدا بوتيرة تطوير التكامل بين الدول الأعضاء.

وقال خلال اجتماع المجلس الحكومي المشترك للاتحاد: ستستمر روسيا في المشاركة بنشاط في تعزيز الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وستعمل لخلق جميع الظروف اللازمة لذلك. نشيد بوتيرة التكامل الأوراسي في جميع مجالات النشاط الرئيسية، حيث نسجل التحسن في أداء السوق المشتركة وآلية التعاون المشترك.

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وأضاف أن الهدف الرئيسي للاتحاد في الوقت الراهن، ضمان نمو اقتصادات البلدان الخمسة الأعضاء، بحيث يشعر مواطنونا "بميزات الفضاء المشترك والفرص المتساوية التي يمنحها".

المصدر: نوفوستي