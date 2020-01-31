أول سيلفي لرئيس الوزراء الأرمني مع نظيره الروسي

التقط رئيس الوزراء الأرمني نيقول باشينيان المولع بجمع الصور مع قادة العالم، أول سيلفي مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائهما الأول على هامش مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

Мишустин согласился на совместное фото с Пашиняном, поинтересовавшись, как будет селфи по-армянски. "Это армянское слово", - под дружный смех ответил его визави. pic.twitter.com/GSoacwNOki — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 31, 2020

المصدر: نوفوستي