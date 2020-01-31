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أول سيلفي لرئيس الوزراء الأرمني مع نظيره الروسي

أخبار العالم

أول سيلفي لرئيس الوزراء الأرمني مع نظيره الروسي
Sputnik
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التقط رئيس الوزراء الأرمني نيقول باشينيان المولع بجمع الصور مع قادة العالم، أول سيلفي مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائهما الأول على هامش مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

المصدر: نوفوستي

 

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