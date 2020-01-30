انخفاض عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة كبيرة

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 25.3% على أساس سنوي إلى 2.97 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي.

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وذكر جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات انخفضت 0.8 بالمئة إلى 2.37 مليار دولار في نوفمبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 16.1% إلى 5.34 مليار دولار.

وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية 20.8% والمواد الأولية من الحديد والصلب 45.2% وفول الصويا 148% والذرة 43.8% والقمح 5%.

المصدر: "رويترز"