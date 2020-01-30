انخفاض عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة كبيرة
Reuters
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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 25.3% على أساس سنوي إلى 2.97 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي.
وذكر جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات انخفضت 0.8 بالمئة إلى 2.37 مليار دولار في نوفمبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 16.1% إلى 5.34 مليار دولار.
وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية 20.8% والمواد الأولية من الحديد والصلب 45.2% وفول الصويا 148% والذرة 43.8% والقمح 5%.
المصدر: "رويترز"