بورصة مصر تحقق أرباحا ضخمة بسبب صفقة "فودافون"

انتعشت تعاملات البورصة المصرية، بدعم من إعلان تفاصيل صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة "فودافون العالمية" في "فودافون مصر" البالغة 55% بقيمة تتجاوز 37 مليار جنيه.

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وانعكس الإعلان، اليوم الأربعاء، إيجابا على كل أسهم وقطاعات ومؤشرات البورصة المصرية، حيث عززت الصفقة من تقييمات الشركات المصرية ومناخ الاستثمار في مصر، خصوصا في قطاع الاتصالات، الذي تنتمي إليه الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ القطاع.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة مكاسب قدرها 8.3 مليار جنيه، ليصل إلى 699.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه، تضمنت 1.9 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 13762.84 نقطة.

وامتد النشاط إلى مؤشرات السوق الثانوية؛ ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 1.38%، لينهي التعاملات عند مستوى 534 نقطة، وامتدت الارتفاعات القوية الى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي ربح نحو 1.53% عند الإغلاق اليوم، لينهي التعاملات عند مستوى 1384.63 نقطة.

المصدر: الوطن