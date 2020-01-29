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شركة سعودية بصدد الاستحواذ على حصة مسيطرة في "فودافون مصر"

مال وأعمال

شركة سعودية بصدد الاستحواذ على حصة مسيطرة في
Reuters
صورة تعبيرية
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قالت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فودافون" لشراء 55% من أسهم شركتها التابعة "فودافون مصر" بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وأضافت الشركة السعودية أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة 75 يوما قابلة للتمديد.

وتملك "فودافون" 55% في "فودافون مصر"، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

وأغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعا بنحو 10% الثلاثاء بفضل أنباء عن الصفقة المحتملة، وكان من بين الأنشط تداولا في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت يوم الأحد أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.

وتعمل في سوق الاتصالات المصرية أيضا شركة "أورنج" الفرنسية ومجموعة "اتصالات" الإماراتية.

المصدر: "رويترز"

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