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"أوبك" تتأهب وسط مخاوف اقتصادية بسبب "كورونا"

مال وأعمال

Reuters
"أوبك" تتأهب وسط مخاوف اقتصادية بسبب "كورونا"
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قالت مصادر في "أوبك" إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج الخام الحالية حتى يونيو، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا قل الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار "كورونا".

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وأثار التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية قلق المسؤولين في "أوبك" بحسب المصادر، خشية أن يضر الفيروس الجديد، الذي ظهر في الصين ودول أخرى، بالنمو الاقتصادي، وبالتلي بالطلب على النفط.

وتتجه أسعار عقود النفط لتسجيل خسائر لليوم السادس على التوالي مع بقاء خام "برنت" دون 60 دولارا للبرميل. وسجل الخام الاثنين أقل مستوى في ثلاثة أشهر، عند 58.50 دولار للبرميل، فيما أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول مرتفعة المخاطر.

وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون، مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان، لتهدئة الاضطراب في السوق أمس، ودعت إلى توخي الحذر من توقعات متشائمة بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وذكرت المصادر أن مسؤولي "أوبك" بدؤوا تقييم الخيارات وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل تعامل مع هبوط الأسعار.

وقال مصدر من أوبك: "هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد"، مضيفا أن تأثير فيروس الصين على الطلب على النفط سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل.

المصدر: "رويترز"

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