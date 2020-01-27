الهند تعتزم مراجعة عقود الغاز مع قطر

أفاد وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، اليوم الاثنين، بأن بلاده بحاجة لإعادة النظر في آلية تسعير عقود إمدادات الغاز المسال طويلة الأجل الحالية مع قطر.

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وجاء تصريح الوزير الهندي خلال اجتماع ضم مسؤولين في شركات الطاقة بنيودلهي. وتستورد الهند 8.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر.

وتراجعت الأسعار الفورية، أو أسعار السوق الحالية، للغاز المسال في يناير لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، ما يبرز الخسائر التي تتحملها الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بعقود طويلة الأجل مع الموردين.

المصدر: "رويترز"