الغاز القطري يتدفق إلى الهند

قالت مصادر في القطاع إن شركة بترول ولاية جوجارات الهندية اشترت أول شحنة غاز طبيعي مسال من قطر لبدء تشغيل مرفأ موندرا المُشيد في الآونة الأخيرة.

وأكدت المصادر اليوم الخميس على أن الشحنة وصلت هذا الأسبوع.

وتملك الحكومة الهندية 75 بالمئة في مرفأ موندرا للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 5 ملايين طن سنويا، فيما تملك مجموعة الملياردير جوتام أداني الحصة الباقية.

وكان من المنتظر أن يبدأ المرفأ العمل في أكتوبر، لكن أُرجئ تشغيله. وذكرت المصادر أنه من المتوقع الآن أن يبدأ عمله في غضون أسبوعين.

المصدر: رويترز