تعيين أوريشكين في منصب مساعد للرئيس الروسي

أفاد الكرملين، اليوم الجمعة، بأنه تم تعيين وزير التنمية الاقتصادية السابق مكسيم أوريشكين في منصب مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد

وأضاف الكرملين في بيان، أن الرئيس بوتين وقع المرسوم الخاص بتعيين أوريشكين مساعدا له.

وشغل أوريشكين هذا المنصب بعدما تم تعيين مساعد الرئيس الروسي السابق للشؤون الاقتصادية، أندريه بيلوؤسوف في منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية الجديدة.

وذلك في إطار التغييرات الإدارية التي جرت مؤخرا في الحكومة الروسية، حيث تم الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، والتي ضمت 21 وزيرا و9 نواب لرئيس الحكومة.

ومكسيم أوريشكين، البالغ من العمر 38، حاصل على ماجستير في الاقتصاد من مدرسة الاقتصاد العليا، ويصنف أوريشكين كخبير اقتصادي من الدرجة الأولى، حيث شغل بين عامي 2002 و2006 منصب كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الروسي.

وفي الفترة من 2006 إلى 2010 شغل منصبا رفيع المستوى في المصرف الروسي "روس بنك"، بعد ذلك لمدة عامين عمل كرئيس لدائرة التحليل لروسيا ورابطة الدول المستقلة.

وفي العاميين 2012 و2013، كان كبير الاقتصاديين في مصرف "في تي بي"، ومن سبتمبر 2013 إلى مارس 2015 عمل أوريشكين رئيسا لقسم التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل في وزارة المالية.

ومنذ مارس 2015 وحتى نوفمبر 2016 كان نائبا لوزير المالية الروسي، ليتم بعد ذلك تعيينه في منصب وزير التنمية الاقتصادية، حتى تم الإعلان عن الحكومة الروسية الجديدة الثلاثاء الماضي التي لم يعد وزيرا فيها.

المصدر: "إنترفاكس"