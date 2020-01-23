بورصات عالمية تتلون بالأحمر بسبب "كورونا"

تراجعت الأسواق العالمية اليوم الخميس، متأثرة بالقلق إزاء انتشار فيروس جديد يشبه الإنفلونزا في الصين، وخوفا من تداعياته السلبية على النمو الاقتصادي لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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ومنيت الأسهم الصينية بخسائر فادحة بلغت نحو 3%، حيث انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 2.75% ليغلق عند 2976.5 نقطة، في حين انخفض مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 3.1% ليهبط إلى 4003.9 نقطة.

وتعتزم منظمة الصحة العالمية تحديد اليوم، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

أما في اليابان فقد انخفض مؤشر بورصة طوكيو "نيكي"، وأغلقت التعاملات على تراجع بنسبة 0.98% عند 23795.44 نقطة، في حين تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% إلى 1733.71 نقطة.

أوروبا لم تكن أوفر حظا، حيث تراجعت المؤشرات الأوروبية أيضا ونزل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4%، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينيتش، في ظل تراجع قطاع الطاقة إثر هبوط في أسعار النفط بسبب مخاوف من أن يؤثر انتشار الفيروس على الطلب على الوقود.

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كما أن أسهم قطاع السيارات الأوروبي بلغت مستوى منخفضا جديدا، هو الأدنى في 3 أشهر، بعدما هددت واشنطن بفرض رسوم مرتفعة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إذا لم يوافق التكتل على اتفاق تجاري.

كذلك هبطت أسعار النفط مسجلة أدنى مستوى في 7 أسابيع، وانخفضت عقود "برنت" بنسبة 1.4% إلى 62.34 دولار للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.6% إلى 55.80 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات