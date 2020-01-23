الصين تعزل مدينة ثانية عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة بسبب "كورونا"

قررت السلطات الصينية عزل مدينة ثانية بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن السلطات الصينية منعت سكان مدينة هوانغان، التي يقطن فيها أكثر من 6 ملايين شخص، من السفر خارجها، وإيقاف وسائل النقل العمومية.

وتقع مدينة هوانغان بالقرب من مدينة أوغان، التي اكتشفت فيها أول حالات إصابة بفيروس "كورونا"، وتم إيقاف وسائل النقل التي تربطها بباقي المدن.

وبحسب آخر المعطيات فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس 617 شخصا، بالإضافة إلى وفاة 17 شخصا.

إلى ذلك تم الإعلان عن اكتشاف إصابات بهذا الفيروس في كل من تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهونغ كونغ وتايوان.

هذا وقد عقدت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء اجتماعا طارئا لدراسة هذه المسألة والإعلان عما إذا كان هذا الفيروس خطرا وتهديدا، إلا أنها لم تعلن قرارها بعد في هذا الشأن.

المصدر: وكالات