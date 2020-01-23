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الليرة السورية تعاود الانخفاض

مال وأعمال

الليرة السورية تعاود الانخفاض
Reuters
الليرة السورية تعاود الانخفاض
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عادت الليرة السورية اليوم الخميس للانخفاض أمام الدولار، بعد أن كانت قد سجلت بعض التعافي خلال تعاملات أول أمس.

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المركزي السوري يغلق 14 مؤسسة صرافة
المركزي السوري يغلق 14 مؤسسة صرافة

وأشارت مواقع مختصة في متابعة سوق الصرف غير الرسمية في سوريا، إلى أن سعر صرف الدولار بلغ 1045 ليرة للبيع و1065 ليرة للشراء.

وكانت العملة السورية قد سجلت بعض التعافي الثلاثاء، حيث بلغت 1015 ليرة للدولار، بعد موجة من الخسائر.

وفرضت دمشق مؤخرا قيودا وعقوبات صارمة على التعاملات بالدولار تصل إلى السجن، كما قرر البنك المركزي السوري إغلاق 14 مؤسسة صرافة بشكل مؤقت.

الليرة السورية تعاود الانخفاض
sp-today.com
منحى تداول العملة السورية في نحو شهر

المصدر: وكالات

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