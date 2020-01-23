الليرة السورية تعاود الانخفاض

عادت الليرة السورية اليوم الخميس للانخفاض أمام الدولار، بعد أن كانت قد سجلت بعض التعافي خلال تعاملات أول أمس.

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وأشارت مواقع مختصة في متابعة سوق الصرف غير الرسمية في سوريا، إلى أن سعر صرف الدولار بلغ 1045 ليرة للبيع و1065 ليرة للشراء.

وكانت العملة السورية قد سجلت بعض التعافي الثلاثاء، حيث بلغت 1015 ليرة للدولار، بعد موجة من الخسائر.

وفرضت دمشق مؤخرا قيودا وعقوبات صارمة على التعاملات بالدولار تصل إلى السجن، كما قرر البنك المركزي السوري إغلاق 14 مؤسسة صرافة بشكل مؤقت.

sp-today.com

المصدر: وكالات