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المركزي السوري يغلق 14 مؤسسة صرافة

مال وأعمال

المركزي السوري يغلق 14 مؤسسة صرافة
Reuters
مصرف سوريا المركزي
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أصدر مصرف سوريا المركزي قرارات بإغلاق 14 مؤسسة صرافة لم تؤد الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية.

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وحسب بيان صادر عن المصرف اليوم، فقد تضمنت قرارات الإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30 أبريل 2020، مبينا أن هذا الإجراء يأتي نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة بناء على الدور المناط بكل منها في دعم الاقتصاد السوري والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.

المصدر: "سانا"

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