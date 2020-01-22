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تركيا تستورد أول شحنة أحذية من سوريا!

مال وأعمال

تركيا تستورد أول شحنة أحذية من سوريا!
AFP
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ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة استوردت أول شحنة أحذية من سوريا، وتحديدا من مناطق ريف حلب الشرقي.

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ونقل موقع "تركيا الآن" عن المجلس المحلي في مدينة الراعي شمالي حلب، أن أول شحنة أحذية تم تصديرها إلى تركيا، ودخلت من معبر الراعي الحدودي، قادمة من مناطق ريف حلب الشمالي.

تركيا تستورد أول شحنة أحذية من سوريا!
turk-now.com

ولفت المصدر إلى أن تصدير الأحذية إلى تركيا خطوة سبقتها مشاركة تجار من مدينتي الراعي وإعزاز شمالي سوريا في معرض للأحذية والنعال أقيم في ولاية غازي عينتاب جنوبي تركيا في 15 ديسمبر 2019.

وأفيد أيضا في هذا السياق، بأن الحكومة التركية وفق بيانات وزارة المالية، كانت قد استوردت عام 2018 دفعات من محاصيل البطاطا من أخترين التابعة لمدينة إعزاز بواقع 50 طنا من المحصول.

المصدر: تركيا الآن

 

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