تركيا تستورد أول شحنة أحذية من سوريا!

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة استوردت أول شحنة أحذية من سوريا، وتحديدا من مناطق ريف حلب الشرقي.

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ونقل موقع "تركيا الآن" عن المجلس المحلي في مدينة الراعي شمالي حلب، أن أول شحنة أحذية تم تصديرها إلى تركيا، ودخلت من معبر الراعي الحدودي، قادمة من مناطق ريف حلب الشمالي.

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ولفت المصدر إلى أن تصدير الأحذية إلى تركيا خطوة سبقتها مشاركة تجار من مدينتي الراعي وإعزاز شمالي سوريا في معرض للأحذية والنعال أقيم في ولاية غازي عينتاب جنوبي تركيا في 15 ديسمبر 2019.

وأفيد أيضا في هذا السياق، بأن الحكومة التركية وفق بيانات وزارة المالية، كانت قد استوردت عام 2018 دفعات من محاصيل البطاطا من أخترين التابعة لمدينة إعزاز بواقع 50 طنا من المحصول.

المصدر: تركيا الآن